Weduwe Tony Bennett: ’Ik was absoluut gezegend met hem in mijn leven’

Het portret werd genomen tijdens hun huwelijksreis in Florence in 2007. „Tony hield ervan om het land van zijn voorouders te bezoeken en we hebben de afgelopen jaren veel zomers doorgebracht in Italië. Het was altijd speciaal voor ons, zo met zijn tweetjes”, vertelt Benedetto, daags na de dood van haar 96-jarige echtgenoot. „Tony schilderde de hele dag en daarna gingen we pasta eten, zijn lievelingseten.”

Met veel plezier denkt ze terug aan dat soort momenten. „Benedetto, zijn echte achternaam die ik aannam toen we trouwden, betekent ’de gezegende’. Ik was absoluut gezegend met Tony in mijn leven.”

Bennett en Benedetto leerden elkaar eind jaren tachtig kennen na een van de concerten van de zanger en kregen kort daarna een relatie. Ze trouwden in 2007.