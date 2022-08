Frank Dane klaar voor comeback op Radio 538: ’Ik heb energie voor tien’

Volgens Dane had 538 zelfs meer hoop op een nieuw programma voor de dj dan hijzelf. „Ik zag niet zo goed wat ik dan kon doen, na een ochtendshow”, zegt Dane, die in 2000 al voor het eerst op Radio 538 te horen was. Dane nam in 2019 het ochtendshow-stokje over van Edwin Evers, die die show tot dan toe meer dan twee decennia lang had gedaan. „Toen ik aan de ochtendshow begon, was het nog het programma van Edwin. Het was een berg die eigenlijk niet te beklimmen is.”

In de periode dat Dane geen radio heeft gemaakt voor 538, heeft hij „netjes” doorbetaald gekregen. „Acht maanden thuiszitten kan ik iedereen aanraden. Dat moet je een keer meemaken in je leven”, grapt hij. Omdat Dane zo lang geen radio heeft gemaakt staat hij „te trappelen om weer te beginnen”. „Ik heb energie voor tien. Het stroomt uit m’n mouwen.” Dane is in de week voor zijn show druk bezig geweest met de voorbereidingen. Zo rijdt hij van studio naar studio „om alles klaar te maken” en voert hij gesprekken met mensen die hij graag in zijn show wil hebben.

Beter behapbaar

Dane vindt een middagshow „beter te behappen”, zeker nu hij al eens een ochtendshow heeft gemaakt. „Ik weet nu hoe het is en ik merk dat het me nu wat makkelijker afgaat. Toen ik ’s ochtends werkte merkte ik dat alles en iedereen zich er tegenaan bemoeide. Nu kan ik meer alleen doen en dat vind ik heel lekker.”

Zijn nieuwe show zal altijd lijken op het programma dat hij eerder maakte. „Want ik ben nog steeds dezelfde”, aldus Dane. „Het radioprogramma heeft altijd de kleur van de dj achter de microfoon.” Wel zal zijn show kleiner zijn. „Hier werken minder mensen aan mee. Het team is kleiner en dat zul je ook wel horen, maar ik maak het programma met hetzelfde plezier en hoop nog net zo actueel te zijn. Als iemand in het nieuws is, zit die ook met mij in de uitzending.”

Toekomst voorspellen

Nu Dane de ochtendshow zelf niet meer presenteert, wat hem eerst rauw op zijn dak viel, heeft hij tijd om naar zijn opvolgers te luisteren: Wietze de Jager en Klaas van der Eerden. „Het voelt een beetje alsof ik terugga naar het huis waar ik altijd gewoond heb. En eerlijk, I like what they’ve done with the place, zoals ze dat in het Engels zeggen.”

Of Dane ooit nog een ochtendshow gaat presenteren weet hij niet. „Dat hangt helemaal af van het moment en valt moeilijk te voorspellen.” Voor nu vindt de radio-dj het tijd voor iets nieuws. „Zeg nooit nooit, maar voor nu kan ik me niets mooiers voorstellen dan het maken van een middagshow met de ervaring die ik heb opgedaan tijdens het maken van een ochtendshow.”

Dane is vanaf volgende week iedere maandag tot en met donderdag van 16:00 tot 19:00 uur te horen op Radio 538.