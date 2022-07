Kate Moss vluchtte als 15-jarige tijdens shoot: ’Doe je beha uit, zeiden ze’

De nu 48-jarige Kate Moss is al meer dan dertig jaar een van de grote namen in de modellenwereld. Maar die eerste jaren waren erg traumatisch, vertelt ze in het interview. Voor Moss begon het allemaal toen ze op 14-jarige leeftijd ontdekt werd op een vliegveld. Daarna ging het in een rotvaart. Ze moest als tiener alleen naar castings en legde daarvoor heel wat kilometers af. Op vijftienjarige leeftijd had ze een ’verschrikkelijke ervaring’, toen ze gevraagd werd haar beha uit te doen voor een fotoshoot voor een catalogus. „Ik was toen erg verlegen over mijn lichaam en ik voelde dat er iets mis was. Dus ik pakte mijn spullen en rende weg.” Die ervaring zou haar zintuigen aangescherpt hebben, waardoor ze nu naar eigen zeggen erg goed geworden is in het spotten van mensen die verkeerde intenties hebben.

Maar toch verbeterde de situatie niet onmiddellijk. Ze raakte bevriend met fotografe Corinne Day, maar het was een moeilijke vriendschap. Moss herinnert zich dat ze veel huilde over naaktshoots. „Zij (Day, red.) zou zeggen: ’Als je je topje niet uitdoet, ga ik je niet boeken voor Elle.’ Het is pijnlijk. Ik hield van haar. Ze was mijn beste vriendin, maar ze was een lastig persoon. De foto’s zijn wel geweldig, dus ze kreeg wat ze wilde en ik heb ervoor geleden, maar uiteindelijk hebben ze me echt een wereld van goed gedaan. Ze hebben mijn carrière veranderd.”

Moss werd daardoor gekozen als model voor de ondergoedcampagne van de Amerikaanse designer Calvin Klein. Ze poseerde toen met acteur Mark Wahlberg, maar ook die ervaring was ’niet goed’. Moss nam Valium om uit bed te komen ’s ochtends en voelde zich opnieuw ’geobjectiveerd en kwetsbaar en bang’. Ze moest opnieuw topless voor de lens staan. „Ze speelden met mijn kwetsbaarheid, Calvin hield daarvan.”