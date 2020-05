Moeder Beyoncé deelt foto van zichzelf en dochter als baby

„Wie is wie? Ik en Bey als baby’s met kapjes op”, schrijft Lawson bij het kiekje dat op haar Instagramaccount te vinden is. „Ik had die van haar ook zwart-wit moeten maken, maar ik weet niet hoe dat moet.”

Lawson is ervan overtuigd dat ze vroeger als twee druppels water op haar dochter leek en daar zijn heel wat van haar volgers het mee eens. „Ze heeft je gezicht gestolen”, schrijft iemand.