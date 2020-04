Hans Klok is bang dat hij goocheltrucs verleert

„Ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik langer dan twee weken mijn trucs niet heb gedaan”, legt hij uit. „Ik weet niet of ik mijn skills verleer als ik ze een paar maanden niet kan doen. Die vingervlugheid die de basis vormt, kan ik thuis ook wel oefenen.”

Klok is in zijn huis in Las Vegas teruggeworpen op de basis. „Ik heb hier geen windmachines en mooie dames”, legt hij uit. „Ik moet in de huiskamer weer eens om mij heen kijken: waar kan ik nou eens mee goochelen? Ik ga weer terug naar de basis, een stel speelkaarten. En ik schrijf nieuwe conferences, probeer nog wat extra grappen te bedenken voor mijn shows.”

Rust

De illusionist heeft wel een bepaalde rust hervonden die hij lang niet had. „Ik ken geen rust, in mijn vak kan je altijd jezelf verbeteren. Maar die drive is een beetje weg nu ik ben gedwongen om tot stilstand te komen. Mensen vinden ook dat ik er veel beter uitzie nu.”

Klok heeft zijn Nederlandse assistenten naar huis gestuurd toen de coronacrisis uitbrak. Zelf blijft hij in Las Vegas: „Ik ben niet de kapitein van het schip die tijdens de storm naar huis gaat.” Financieel redt de illusionist het nog wel een paar maanden. „Maar het houdt een keer op, het moet geen half jaar gaan duren. Als ik omval, kan ik altijd nog op straat mijn geld gaan verdienen. Daar komt ons beroep tenslotte ook vandaan. Ik ben een vechter.”