Recensie ’The end of everything’

Eén blik op Noah Cyrus en je weet direct dat je te maken hebt met het (jongste) zusje van Miley. Exact dezelfde slaapkamerogen immers. Verder lijken ook hun stemmen op elkaar. Maar naar aanleiding van Noah’s nieuwe ep The end of everything houden de vergelijkingen daar wel op, want denkend aan Miley’s Wrecking ball (en de video waarin ze naakt een sloopkogel berijdt) is dit andere, serieuzere koek.