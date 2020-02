’Vriend Hayden Panettiere gearresteerd wegens mishandeling’

Brian werd rond half 3 's nachts gearresteerd, in de nacht van 15 februari, net na Valentijnsdag. Het stel zou verwikkeld zijn geraakt in een hevige ruzie, waarna Brian Hayden zou hebben geslagen. Toen de agenten bij het huis arriveerden, troffen zij Brian op de oprit aan. Hayden was op dat moment nog in de villa en zou de toegesnelde politie gezegd hebben 'dat hij me helemaal in elkaar geslagen heeft'. Volgens de politie was er ten tijde van de ruzie nog een chefkok aanwezig, die dagelijks voor het stel kookt. De kok bevestigde dat hij inderdaad ooggetuige was van het incident, een paar uur voordat zijn dienst er om 1:00 's nachts op zat.

Hayden zou de politie gezegd hebben dat zij en Brian in hun slaapkamer waren toen hij haar begon te slaan en door de kamer heen gooide. Volgens de agenten was Hayden's gezicht daarna rood en opgezwollen. Ook had ze een verwonding aan haar linkerhand.

Brian is vaker in opspraak geweest en geen onbekende bij de politie. Zo zou hij Hayden eerder fysiek mishandeld hebben, al werd daar door haar uiteindelijk geen aangifte van gedaan. Ook was hij in 2018 verwikkeld in geval van huiselijk geweld, waarbij het ditmaal zijn vader betrof die het slachtoffer was.