Henny Huisman wil lachend ten onder

„Ik ben voor mijn gevoel nooit weggeweest”, zegt Henny over zijn comeback. De 68-jarige presentator is wel minder op tv geweest, beaamt hij, maar dat had zo zijn redenen. „Ik heb de laatste jaren wat losse flodders gedaan maar ik lag vooral in de lappenmand. Ik had een tumor in de nieren, een enkel in het gips en ook nog dat fietsongeluk waarbij m’n elleboog aan flarden lag”, somt Henny op. „Dat laatste heeft mij twee jaar therapie gekost. Maar ik voel mij weer goed. Ik ben weer opgekrabbeld.”

Vaak genoeg maakte Henny in de afgelopen jaren kenbaar dat hij nog niet klaar was met zijn vak. Omdat aanbiedingen uitbleven, startte de tv-coryfee een eigen formatbedrijfje. Een van de ideeën die daaruit is voortgekomen, is Waar is dat feestje?! „Ik ben daarmee naar Talpa gegaan en ze vonden het leuk. Toen ze vroegen: ’wie moet dat dan doen?’, zei ik: ’ik zou het zelf wel willen doen’. Ik hoop dat ik kan laten zien dat ik het nog niet verleerd ben.”

Open armen

Hoewel Henny helemaal geen feestbeest is, vond hij het ontzettend leuk om aan de zijlijn toe te kijken. Zo ’partycrashte’ hij op bingoavonden, houseparty’s, verjaardagsfeesten en andere, chiquere aangelegenheden. „Ik ben er helemaal niet van maar op die manier kon ik er heel nuchter naar kijken”, aldus Henny.

„Ik werd overal met open armen ontvangen. Gek is dat he?”, vervolgt de presentator. Het resulteerde volgens Henny in een uiterst vermakelijk programma. „Je hoeft niet op de grond te liggen van het lachen, maar als het goed is krijg je een glimlach als je ernaar kijkt.”

Luchtig

„Of ik niet met iets serieuzers mijn comeback had willen maken? Nee hoor, dat luchtige past heel goed bij mij”, gaat Henny verder. „Ik hoef er niet veel moeite voor te doen. Als het aan mij ligt, ga ik lachend ten onder.”

Waar is dat feestje?! is vrijdagavond voor het eerst te zien op SBS6. In de eerste aflevering maakt Henny kennis met het fenomeen ’glamourbingo’, mag hij op de verjaardag van Dennis Weening komen, viert hij Chinees Nieuwjaar met Gerard Joling en mag hij een dagje meelopen met schnabbelkoning Dries Roelvink die het ene na het andere feestje afloopt.