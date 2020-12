Meilandjes nemen even wat gas terug

„Als mensen mij recht op de man vragen ben je moe, zeg ik: ja ik ben moe”, aldus Martien. Hij en Erica hebben daarom verder niet veel gepland in december. „Vanaf volgend week is de agenda vrijwel leeg. Dat moet ook echt hoor”, vult Erica aan.

In het nieuwe jaar volgt waarschijnlijk wel weer een nieuwe serie van Chateau Meiland. „Anderhalf miljoen kijkers hadden we de laatste uitzending dus ja meneer De Mol zou wel gek zijn als hij zegt: ’we gaan stoppen’. Maar er zal toch een dag komen, misschien is dat volgend jaar al, dat we zeggen: ’het is klaar. Chateau Meiland was een enig ding in ons leven, maar we gaan door’.”

Daar is voorlopig nog geen sprake van, zegt Erica. „Zolang wij het leuk blijven vinden en als de mensen ons leuk blijven vinden, gaan we gewoon door. We moeten nu opladen en wel weer fit zijn. Derde week januari beginnen we weer.”

