Linkin Park plant jubileum debuutalbum

Wat de rockers gaan doen, verklapt Mike niet. „We hebben ons best gedaan en mensen die op een bepaalde manier familie zijn gevraagd: wat denk je dat we moeten doen? Wat zal een goede viering zijn van Hybrid Theory? En doen ons best iets te doen met een aantal van die ideeën”, aldus de gitarist. „Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. We plannen wat leuke dingen. Alles wat ik zal zeggen is dat we er werk in hebben gestopt en niet alleen de band.”

Hybrid Theory verscheen in oktober 2000 en leverde de band meerdere hits op. Nummers als In The End, Crawling, One Step Closer en Papercut scoorden allen goed.

Linkin Park maakte onlangs ook bekend dat ze nog onuitgebracht materiaal hebben waarop oud-frontman Chester Bennington te horen is. De zanger maakte in 2017 op 41-jarige leeftijd een einde aan zijn leven.