Festival Woodstock viert 50-jarig jubileum

Woodstock vond in 1969 van 15 tot en met 18 augustus plaats op een enorm weiland in het Amerikaanse plaatsje Bethel in de staat New York. Het festival, met als thema 3 Days of Peace & Music, werd vernoemd naar de gelijknamige plaats die gold als het centrum van de hippiecultuur.

De organisatie verwachtte destijds dat twintigduizend muziekfans naar Woodstock zouden komen, maar uiteindelijk werden dat er bijna een half miljoen. Ondanks het overdadige drank- en drugsgebruik werd het thema goed nagestreefd en was er nauwelijks geweld. Toch werd uiteindelijk de noodtoestand uitgeroepen omdat het terrein niet berekend was op de honderdduizenden hippies.

Nagenieten

Woodstock was uiteraard niet alleen iconisch vanwege de locatie, die in 2017 tot historisch erfgoed werd uitgeroepen. Ook het affiche was legendarisch. Vrijwel alle grote artiesten en bands van die tijd beklommen het podium. Zo kwamen onder meer Jimi Hendrix, Grateful Dead, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, The Who, Joe Cocker en Santana langs.

Bezoekers die het festival hadden gemist, konden een jaar later alsnog meegenieten vanwege de documentaire Woodstock. In deze Oscarwinnaar, die in maart 1970 verscheen, kwamen namelijk alle hoogtepunten van het festival voorbij.

Terugblik

Vanwege het 50-jarig jubileum van Woodstock wordt de documentaire van bijna vier uur zondag in verschillende bioscopen door het hele land eenmalig vertoond. Bezoekers van Lowlands kunnen een dagje eerder terug naar augustus 1969, dan wordt de documentaire uitgezonden in de Echo.

Ook in het theater wordt teruggeblikt op vijftig jaar Woodstock. Op vrijdag en zaterdag wordt het theaterconcert Woodstock tweemaal opgevoerd in TivoliVredenburg in Utrecht en het Concertgebouw in Amsterdam. Hier worden hits van het festival gezongen door onder anderen Paul de Munnik, Pablo van de Poel, Anne Soldaat, Stephanie Struijk en Ricky Koole.

Het jubileum zou deze week eigenlijk ook nog gevierd worden met een nieuw Amerikaans festival. Grote namen als Miley Cyrus, Jay-Z, The Killers en Imagine Dragons zouden hier gaan optreden. Eind vorige maand werd echter na maandenlange problemen definitief de stekker uit Woodstock 50 getrokken. De organisatie kon onder meer geen geschikte locatie vinden.