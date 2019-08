Walk of Fame-ster voor regisseur Guillermo del Toro

Del Rey stak als eerst de loftrompet over Del Toro, die ze omschreef als een „man die even aardig is als diep, wijs en plezierig.” Abrams, regisseur van onder andere Star Wars: Episode VII: The Force Awakens, noemde Del Toro „een genie.”

De 54-jarige Del Toro is onder meer bekend van de films Pan’s Labyrinth, Hellboy en The Shape of Water. Voor die laatste film ontving hij een Oscar voor beste regisseur. De Mexicaan heeft de eer om zijn naam op de 2669e ster op de Walk of Fame terug te zien.