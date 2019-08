Diddy (49) op vakantie met ex Memphis Depay

Lori en Diddy werden de afgelopen weken al meerdere malen samen gespot op verschillende plekken in New York. Ook droegen de twee matchende outfits, waardoor fans zich afvroegen of er niet meer speelde tussen hen. Beide hebben nog niet gereageerd op de geruchten over een eventuele romance.

Saillant detail is dat Lori een ex is van Diddy's zoon Justin, met wie ze in februari voor het laatst gezien is. Ook had ze een relatie met voetballer Memphis Depay, met wie ze zelfs verloofd was.