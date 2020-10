Harry en Meghan lanceren website voor Archewell

Wat de hertog en hertogin van Sussex allemaal van plan zijn met Archewell wordt nog niet duidelijk op de pagina. Wel wordt de samenstelling van de naam uitgelegd met hun definitie van de woorden ’arche’ en ’well’. Zo is het eerste woord Grieks en staat het voor bron van actie en is het tweede ’een overvloedige bron of voorziening; een plek waar we diep gaan graven.’

Ook is op de website te lezen dat de organisatie is gevestigd in Beverly Hills in de staat Californië, waar Harry en Meghan wonen. Bezoekers kunnen zich alvast aanmelden voor updates van Archewell.

Het koppel kondigde in april aan dat ze de nieuwe organisatie gingen oprichten. De prins en zijn vrouw waren na hun stap terug binnen het Britse koningshuis genoodzaakt een nieuwe naam voor hun initiatief te vinden, nadat koningin Elizabeth hen verbood nog langer de titel ’Sussex Royal’ te gebruiken. Dit was omdat ze geen werkzaamheden meer zouden uitvoeren voor het koninklijk huis.