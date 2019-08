John Travolta blundert bij uitreiking MTV Video Music Award

John Travolta keek even niet goed uit zijn ogen en zag de als Taylor Swift verkleedde drag queen Jade Jolie voor de ware Taylor aan Ⓒ BSR Agency

John Travolta had zich iets beter moeten voorbereiden op de MTV Video Music Awards. De acteur mocht maandagavond de prijs voor videoclip van het jaar uitreiken aan Taylor Swift, maar gaf het begeerde maanmannetje in eerste instantie per ongeluk aan RuPaul’s Drag Race-ster Jade Jolie.