Emmy Awards voor 74e keer uitgereikt

De serie, die eerdere jaren al verschillende Emmy Awards in de wacht sleepte, vertelt het verhaal van de gefortuneerde familie Roy, waarin de verhoudingen niet bepaald soepel lopen.

Verder is de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game als eerste niet-Engelstalige serie ooit genomineerd voor een Emmy in de categorie beste dramaserie. De serie, die gaat over een groep volwassenen die dodelijke kinderspellen moet spelen om geld te verdienen, is in totaal veertien keer genomineerd.

Beste hoofdrolspeelster

De 26-jarige zangeres en actrice Zendaya is genomineerd in de categorie beste hoofdrolspeelster in een dramaserie. In 2020 won Zendaya op destijds 24-jarige leeftijd de Emmy al in deze categorie. Daarmee was ze de jongste winnares in deze categorie ooit. Zendaya is bovendien de jongste actrice ooit die twee keer genomineerd is voor een Emmy voor beste hoofdrolspeelster.

In 2020 vond een digitale editie van de uitreiking plaats vanwege het coronavirus. Vorig jaar werd de ceremonie weer fysiek gehouden, maar met een paar aanpassingen vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Zo werd ervoor gekozen om de ceremonie niet binnen in het Microsoft Theater in Los Angeles te houden, maar buiten in een nabijgelegen dakpaviljoen. Ook werden minder mensen uitgenodigd. Dat jaar, toen de ceremonie werd gepresenteerd door acteur Cedric the Entertainer, was de Netflix-serie The Crown de grote winnaar met zeven beeldjes.