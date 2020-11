Good Doctor-acteur Richard Schiff (65) in ziekenhuis met corona

Schiff krijgt in het ziekenhuis onder meer virusremmers en gaat ’elke dag een stapje vooruit’, schrijft hij maandag op Twitter. Ook zijn vrouw Sheila Kelley, die eveneens in The Good Doctor speelt, is besmet met het virus. „Sheila is thuis en het gaat beter, maar ze is nog steeds behoorlijk ziek.”

De acteur bedankt zijn volgers voor alle steun. „Jullie maken het stukken makkelijker voor Sheila en mij.”

Opnames van The Good Doctor, waarin Schiff de rol van dokter Aaron Glassman speelt, lopen vooralsnog geen vertraging op. Volgens Amerikaanse media is het schema aangepast nu het koppel niet in staat is op de set te verschijnen.