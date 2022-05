19 Kids and Counting-ster ruim twaalf jaar cel in voor bezit kinderporno

Duggar (34) downloadde beeldmateriaal waarin kinderen jonger dan twaalf jaar werden misbruikt. Hij werd in december al schuldig bevonden. Duggar riskeerde een celstraf van twintig jaar.

De zwaar christelijke familie Duggar kwam in 2015 in opspraak toen In Touch Weekly onthulde dat Josh tien jaar eerder had bekend dat hij vijf meisjes, onder wie vier van zijn zusjes, onzedelijk had betast. De familie stuurde hem naar een opvoedingskamp van de kerk en sprak met een bevriende politieagent, die geen officiële melding maakte en later zelf werd veroordeeld wegens kinderporno. TLC trok daarop de stekker uit 19 Kids and Counting.

De serie werd in Nederland ook uitgezonden door Net5.