Opmerkelijk moeder-zoonmoment voor André Hazes en Rachel

„Zo fijn dat je weer terug bent”, schrijft Hazes bij een foto van hem en zijn moeder samen op Instagram. Maar Rachel is niet alleen terug in zijn leven, ze delen het nu ook. In zijn Stories is te zien dat de zanger zelf ook verbaasd is over de dingen die ze nu zelfs samen doen...

Hazes is geregeld te zien met zwartgelakte nagels en nu is de eer aan zijn moeder om zijn manicure te verzorgen. In de video is te zien hoe ze voorzichtig zijn nagels lakt en deze vervolgens onder een UV-lamp laat drogen. „Dit met je moeder doen”, schrijft hij vergezeld van een smiley die huilt van het lachen.

André had jarenlang nauwelijks contact met zijn moeder Rachel, maar moeder en zoon hebben elkaar sinds vorige maand weer helemaal gevonden, nadat heb na afloop van zijn concert in Ahoy kwam opzoeken. „Gisteren is ze de show komen kijken en kwam ze na afloop in de kleedkamer en het klopte gewoon weer.”

