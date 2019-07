P!NK verdedigt foto kids op Holocaustmonument

De zangeres is momenteel op tournee en deed dit weekend Duitsland aan. Ze bezocht met echtgenoot Carey Hart, dochter Willow (8) en zoon Jameson (2) het monument, dat in 2005 is geopend en bestaat uit 2710 betonblokken.

Nadat ze comments had gekregen dat het ongepast was dat haar kinderen rond renden op de gedenkplaats, schreef ze: „Voor alle mensen met commentaar: deze twee kinderen zijn Joods, dat ben ik ook net als mijn moeders hele familie. De persoon die dit heeft ontworpen geloofde erin dat kinderen kinderen moeten kunnen zijn. Voor mij is dit een eerbetoon aan het leven en de dood. Hou je haat en oordelen alsjeblieft voor jezelf.”

P!NK bijt vaker van zich als het gaat om wat zij ’de ouderpolitie’P! noemt. Vorige week nog plaatste ze een foto van Willow die onder sproeiers in een tuin speelde en schreef daar smalend bij: „Dit is een foto van mijn kind dat door water rent. Het was niet eens gefilterd. Wat zonde van het water. En geen helm? Ze had hopelijk wel zonnebrand op! Als ze uitglijdt en valt is ze getraumatiseerd voor het leven. En haar moeder was er niet eens. Die was.. schrik niet.. aan het werk!”