Zo hielpen slechte ogen prins William

Een amateurvoetballer die last heeft van een angststoornis vroeg de prins of hij zich ooit bezorgd of ongemakkelijk voelt met zijn leven in de openbaarheid. William antwoordde daarop dat hij daar in zijn jeugd last van had, vooral als het ging om spreken in het openbaar. Door zijn slechte ogen kon de prins er toch mee omgaan.

„Mijn ogen werden wat slechter naarmate ik ouder werd, en ik droeg toen geen contactlenzen tijdens het werk. Dus als ik sprak, kon ik niemands gezicht zien. En het helpt, want het is maar een waas van gezichten en daarom zie je niet dat iedereen naar je kijkt. Ik kon genoeg zien om mijn blaadje te lezen, maar ik kon de kamer niet echt zien. En dat hielp eigenlijk heel erg met mijn zenuwen”, zei de prins.

De documentaire volgt de hertog van Cambridge tijdens ontmoetingen met spelers, fans en managers op alle niveaus van het voetbal. Zo spreekt William met voormalig keeper van het Engelse nationale elftal Joe Hart, maar ook met een groep vaders die hun lokale voetbalteam gebruikt als een steungroep.