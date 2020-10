Arjen Lubach gaat na corona-epidemie weer toeren

De bedoeling is nu dat Lubach deze tournee op een later moment, na de coronacrisis, gaat spelen. Dat vertelt de cabaretier in de podcast van het radioprogramma Spijkers met koppen. „Het was een prachtige tournee: drie dagen in een grote zaal en vier dagen vrij. Heel fijn gecoördineerd, prettig gepland. Maar dat ging niet lukken, dus hebben we het plan opgeschoven.”

De cabaretier toerde twee jaar geleden maandenlang met zijn voorstelling LUBACH Live!. „Ik heb een beetje onderschat hoe zwaar het zou zijn, dat had ik niet aan zien komen”, vertelde hij in de podcast. „Het was een fysieke uitputtingsslag, zo draining qua energie. Ik dacht: ik doe wel even zeven shows per week en overdag tik ik dan ook nog een boek. Zo werkt het niet, het spelen van een voorstelling is twee werkdagen in een uur. Het vergt hyperconcentratie.”

Lubach voegt daar meteen aan dat het wel luxeproblemen zijn waar hij over klaagt. „Er zijn mensen die werken in een hospice en elke dag drie mensen dood zien gaan. Of die op een school hun stinkende best doen, maar uitgescholden worden door een paar klootzakjes. Dan kan ik niet aankomen met: er waren 800 mensen die het leuk hadden en er liep er eentje weg.”