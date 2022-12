Theaterbewerking sprookje Bomans is vooral lust voor het oog

Wat: familievoorstelling

Wie: HNTjong

Regie: Noël Fischer

Spel: Billy de Walle, Esther Scheldwacht, André Dongelmans, Soumaya Ahouaoui, Hein van der Heijden, Emma Vermeulen

Info: hnt.nl

De familievoorstelling Erik of het klein insectenboek (8+) is er zo een. Want er bestaat geen enkele twijfel: deze productie ziet er betoverend mooi uit. Of het nu gaat om de kleurrijke kostuums waarmee Sacha Zwiers mieren, vliegen, spinnen, slakken, kakkerlakken en muggen tot leven wekt, de bijzondere animaties van Catharina Scholten of de decorstukken van Thomas Rupert en Roos Veenkamp. Het zijn ware eyecatchers.

Televisie

Toch kunnen ze de tekortkomingen van deze voorstelling niet helemaal verbloemen. Schrijver Godfried Bomans liet in 1941 het jongetje Erik in een schilderij verdwijnen, terwijl dat in deze versie van Noël Fischer (regie) en Jibbe Willems (script) een televisie is. Gekrompen tot insectenformaat ontmoet Erik (Billy de Walle) onder meer een paniekerige slak (grappige Dongelmans), een sluwe kakkerlak (Hein van der Heijden) en een bloeddorstige mug (Ahouaoui). Hij ontdekt dat de insecten door het zwerfafval van de mens en het gebruik van insecticiden moeite hebben met overleven. Ook vechten de beestjes tegen de komst van steeds meer invasieve exoten.

Belerend

Het is mooi om kinderen iets mee te geven, maar het ligt er hier zo dik bovenop dat het iets belerends krijgt. Het helpt ook niet dat Erik van de ene naar de andere ontmoeting hobbelt en het nergens eigenlijk echt verrassend of spannend wordt. Ondanks de sympathieke beestjes - het is mooi hoe alle acteurs de insecten iets eigens mee weten mee te geven - word je nergens echt het verhaal ingetrokken en dat is een gemiste kans.

✭✭✭