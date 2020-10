Willeke Alberti: ’Heerlijk om alleen te zijn’

Alberti kan nu, zoals ze zegt, voor het eerst in haar leven alleen zijn. Heerlijk, vindt ze het zelfs soms. Dat vertelt de Samen zijn-vertolkster dinsdagavond in De geknipte gast. Kijkers van het Gouden Televizier-Ring Gala zagen donderdagavond al een voorproefje met de de zangeres en presentator Özcan Akyol, die samen de prijs voor ’beste presentatrice’ inleidden.

Alberti trad voor de crisis veel op in verzorgingshuizen en vindt het heel zwaar dat er geen interactie meer kan zijn met de ouderen. Haar jubileumtournee viel in het water, die hoopt ze in januari voort te kunnen zetten.

In het programma vertelt ze ook over haar deelname aan The masked singer, waarbij ze als Vuurvogel snel werd ontmaskerd („Nog nooit zoveel reacties gehad”), haar ouders en haar ex-mannen.

De geknipte gast is dinsdag te zien om 21.05 uur op NPO 2.