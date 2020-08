Het nieuwe boek van Arjen Lubach Ⓒ Uitgeverij Podium

Amsterdam - Presentator Arjen Lubach kondigt in zijn woensdag verschenen boek Stoorzender aan te stoppen met Zondag met Lubach. Hij schrijft dat er gebrek is aan geschikte items die zich lenen ’voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging’. Met zijn team wil hij zich buigen over een andere vorm van tv-maken.