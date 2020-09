’Tante’ Christa onthult FAMILIEGEHEIMEN uit MONACO

Het zou achter de paleismuren lang geen rozengeur en maneschijn zijn, aldus ’tante’ Christa. ,,Het is dat Charlène Albert een zoon heeft geschonken.’’

Schandalen en Monaco, ze gaan al decennialang hand in hand. Buitenechtelijke kinderen, affaires, er kwamen bomen te kort om het lief en leed van de Grimaldi-familie te beschrijven. Nu is daar ’tante’ CHRISTA MAYRHOFER-DUKOR, een nicht van de betreurde GRACE KELLY. Gisteren was op PAGINA PRIVÉ al haar mening te lezen over PRINS ALBERT en CHARLÈNE, vandaag doet ze haar hele verhaal.