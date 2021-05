Tom Cruise die zijn prijzen inlevert... Hollywood op zijn meest hypocriet?

Columns & Opinie

’Fijn dat Oprah depressies uit de taboesfeer haalt’

De opzienbarende documentaireserie van prins Harry en Oprah Winfrey The Me You Can’t See gaat 21 mei van start. Onderwerp: het taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen wegnemen. „Ik ben blij dat ze een poging wagen, want ook ik had mentale problemen waar de buitenwereld niets van begreep, want: w...