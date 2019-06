Organisatoren Vestiville opgepakt voor mogelijke fraude

„We onderzoeken elke vorm van mogelijke fraude. We nemen de incidenten ernstig”, aldus het parket van Limburg. De Vestiville-organisatoren worden verdacht van oplichting, witwassen en het misbruik van vertrouwen, melden Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad zaterdag.

Vestiville werd vrijdag op het allerlaatste moment afgeblazen. De burgemeester van Lommel nam dat besluit omdat de veiligheid van artiesten en bezoekers niet kon worden gegarandeerd. De Amerikaanse rapper A$AP Rocky, een van de hoofdacts, had daarvoor al laten weten om die redenen niet te zullen optreden.

De hoofdtribune was niet af, de medische post kon de veiligheid niet waarborgen en de nooduitgangen en signalisatie waren niet in orde, meldt De Standaard. Volgens de krant rommelde het achter de schermen al enkele dagen tussen de leveranciers en de organisatie. Verschillende bedrijven ontvingen de afgelopen dagen valse betalingsbewijzen van de organisatie. Het gaat in totaal om honderdduizenden euro’s. Bedrijven dreigden het werk neer te leggen.

Onrust onder fans

Enkele honderden festivalgangers van Vestiville hebben de nacht doorgebracht op de camping bij het terrein. De camping blijft nog open tot zaterdag 12 uur. Om de uittocht vlot te laten verlopen zorgt Lommel zaterdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur voor shuttlediensten naar het station van Mol.

Het afblazen van het driedaagse festijn in België zorgde voor flinke onrust onder de al aanwezige fans. Om de gemoederen tot bedaren te brengen, moest de hondenbrigade van de politie in actie komen. Vestiville pronkte met grote namen uit de hiphopwereld. Naast de al afgehaakte A$AP Rocky stonden onder anderen Cardi B, Jason Derülo, Migos, Future en Nicky Jam op het affiche.

Er waren al veel twijfels ontstaan over de legitimiteit van Vestiville, doordat er zulke grote artiesten zouden komen naar een redelijk kleinschalig festival. Ook bleken meerdere artiesten ook geboekt te zijn op andere locaties. Zo is Cardi B dit weekend te vinden op een cruiseship in de Bahama’s, maar zou ze op zondag ook voor een half uur het Belgisch festival aandoen. Toch bleef de organisatie mensen beloven dat alle artiesten gewoon zouden verschijnen.