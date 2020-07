Ryan Reynolds lanceert leer/werkproject voor mensen van kleur

Voor het project, dat Ryan zelf gefinancierd heeft, kunnen tien tot twintig gekleurde trainees worden aangenomen om te ervaren hoe het is om op een echte filmset te werken. De trainees worden vanuit Ryans eigen salaris betaald en leren van professionals met als doel met hun opgedane kennis elders in de filmindustrie te kunnen werken.

„Onderdeel zijn van een filmcrew is een speciale ervaring, maar dat voorrecht heeft lang niet iedereen”, zegt de acteur in een videoverklaring. „Er is zoveel onontdekt talent. Met dit project doen we wat juist is, maar het is goed om te weten dat inclusiviteit onze industrie ook sterker en dynamischer maakt. Zo kunnen we betere verhalen vertellen.”