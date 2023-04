Jake Paul en Jutta Leerdam openhartig over hun relatie

De 24-jarige Leerdam stelt in de video dat Paul (27) in het echt heel anders is dan op camera. „Je bent meer ontspannen en je bent lief en oprecht, kwetsbaarder en open. Dat heb ik nog nooit bij een man gezien”, zegt de wereldkampioene. Dat staat in schril contrast met zijn imago als bad boy. Zo werd hij eerder beschuldigd van seksueel misbruik, kreeg hij het aan de stok met voormalig One Direction-zanger Zayn Malik, organiseerde hij tijdens de coronapandemie lockdownfeestjes en zou hij betrokken zijn geweest bij de plunderingen in de nasleep van de George Floyd-protesten.

Volgens Leerdam denken veel mensen ten onrechte dat Paul heel arrogant is. „Ik had hetzelfde. Toen we elkaar begonnen te volgen dachten mensen dat we aan het daten waren. Het was een heel ding en ik antwoordde toen: dat zou ik nooit doen. Maar toen kwam ik erachter dat je zo’n lieverd bent. Je bent gewoon, ik weet niet, zo oprecht en nuchter.”

Paparazzi

Paul vertelt onder meer dat de twee hun relatie in eerste instantie geheim probeerden te houden, maar dat de paparazzi het al snel ontdekten. Hij noemt Leerdam „lief, zorgzaam, oprecht en liefdevol.” „Wat onze grootste uitdaging zal worden? Dat iedereen me zal haten omdat ik met haar date.”

Leerdam en Paul maakten hun relatie eerder deze maand wereldkundig. Leerdam en Paul bevestigden anderhalve week geleden dat ze een relatie hebben. „I’m Dutch now”, schreef Paul bij foto’s waarop ze hand in hand lopen en rennen, waarbij hij het account van Leerdam ook vermeld had.

De geruchtenmolen over hun mogelijke relatie kwam vorige maand al flink op gang. Een insider liet destijds aan Privé weten dat Jake en zij „al maandenlang contact hebben met elkaar”.

De topschaatsster had eerder een relatie met collega Koen Verweij.

Forbeslijst best betaalde sporters

Jake staat met zijn vermogen van 38 miljoen dollar (zo’n 34,5 miljoen euro) op de lijst van best betaalde sporters van Forbes. Hij behaalde de 46e plek, en is daarmee de eerste influencer die zo hoog op de sportlijst staat van het financiële tijdschrift.

Volgens kenners is Jake Paul echter geen natuurtalent. Pas op zijn twintigste begon de influencer met boksen. „Hij is niet slecht, maar ook niet erg goed”, zegt de Britse bokspromotor Eddie Hearn tegen The Guardian. „Hij zal nooit wereldklasse worden of kampioen zijn, maar ik heb slechter gezien. Hoe dan ook blijft Paul een van de bekendste boksers van dit moment.”