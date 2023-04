Jake Paul en Jutta Leerdam openhartig over hun relatie

De 24-jarige Leerdam stelt in de video dat Paul (27) in het echt heel anders is dan op camera. „Je bent meer ontspannen en je bent lief en oprecht, kwetsbaarder en open. Dat heb ik nog nooit bij een man gezien”, zegt de wereldkampioene.

Volgens Leerdam denken veel mensen ten onrechte dat Paul heel arrogant is. „Ik had hetzelfde. Toen we elkaar begonnen te volgen dachten mensen dat we aan het daten waren. Het was een heel ding en ik antwoordde toen: dat zou ik nooit doen. Maar toen kwam ik erachter dat je zo’n lieverd bent. Je bent gewoon, ik weet niet, zo oprecht en nuchter.”

Paparazzi

Paul vertelt onder meer dat de twee hun relatie in eerste instantie geheim probeerden te houden, maar dat de paparazzi het al snel ontdekten. Hij noemt Leerdam „lief, zorgzaam, oprecht en liefdevol.” „Wat onze grootste uitdaging zal worden? Dat iedereen me zal haten omdat ik met haar date.”

Leerdam en Paul maakten hun relatie eerder deze maand wereldkundig. De geruchtenmolen over hun mogelijke relatie kwam vorige maand al flink op gang. Diverse Amerikaanse media schreven over hun ontluikende liefde. De topschaatsster had eerder een relatie met collega Koen Verweij.