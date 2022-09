Organisatie concert The Streamers neemt maatregelen na chaos: ’Wat een drama!’

Op sociale media werd gesproken over „gevaarlijke situaties” in het Olympisch Stadion, waar de superformatie drie concerten geeft. Publiek raakte in het gedrang, onder meer doordat een schuilplaats voor de regen werd gezocht. De nooduitgangen van het Olympisch Stadion zullen zaterdagavond worden gebruikt „voor de in- en uitstroom” en ook zijn er extra toiletblokken geplaatst.

„De oorzaak van de opstopping in de inloop en halverwege kwam doordat mensen gingen schuilen in de tunnel”, vertelt producent Machiel Hofman aan het ANP. „Daarom hebben we nu deze ingrepen gedaan. Los van het feit dat we verscherpt toezicht zullen plaatsen in de tunnel.”

De opstopping tijdens het concert van de formatie, bestaande uit onder anderen Maan, Nick & Simon en Suzan & Freek, maakte veel negatieve reacties los op sociale media los. Zo werd op Twitter gesproken van een onveilige situatie. „Wat een drama organisatie!”, schreef een bezoeker. Net al in de verdrukking gezeten, straks moet iedereen naar huis... Niet veilig.” Iemand anders stelde: „Heel slecht geregeld bij The Streamers. Gevaarlijke situaties, dringen...”