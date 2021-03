Ook Surinaams lintje voor Jörgen Raymann

Aanleiding voor de onderscheiding zijn Raymanns verdiensten voor de Surinaamse samenleving. Al jaren is hij via verschillende goede doelen maatschappelijk betrokken in het land waar hij opgroeide. In juli organiseerde hij naar aanleiding van de coronacrisis nog een benefietavond voor Suriname, die uitgezonden werd op NPO 1. De show leverde 1,2 miljoen euro op.

Voor Raymann is het zijn tweede lintje. In 2015 werd hij al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.