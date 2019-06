Prins Philip maakt zich op voor 98e verjaardag

De hoogbejaarde gepensioneerde was zaterdag ook niet aanwezig bij Trooping the Colour, de officiële viering van de verjaardag van de Queen. Ook bij de herdenking van D-day donderdag liet Philip verstek gaan. Wel liet de hertog van Edinburgh zich de afgelopen weken geregeld zien. Zo woonde hij vorige maand met Elizabeth een lunch met onder anderen David Attenborough bij, was de voormalig ruiter bij de Royal Windsor Horse Show en werd hij gefotografeerd toen hij op kraamvisite ging bij zijn achtste achterkleinkind Archie.

Zijn aanwezigheid bij de verschillende evenementen doet vermoeden dat hij in goede gezondheid verkeert. Vorig jaar werd de prins nog meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Zo werd Philip geopereerd aan zijn heup en moest hij uit voorzorg in het ziekenhuis blijven vanwege een infectie.

Nu de Brit gepensioneerd is, brengt hij het grootste deel van zijn tijd door op koninklijk landgoed Sandringham. Daar rijdt hij graag rond in zijn auto, ondanks het ongeluk waarbij hij begin dit jaar betrokken was. Philips Land Rover kantelde toen hij tegen een andere auto botste, maar de prins kwam er zonder kleerscheuren van af. De andere bestuurder raakte lichtgewond. De prins leverde hierop vrijwillig zijn rijbewijs in. Wanneer de royal niet achter het stuur zit, leest of schildert hij graag.