Premium Het beste van De Telegraaf

Na dood van Martin voorzichtig weer gelukkig met een oude bekende André (75): ’Mijn verjaardagscadeau… heet Fernando!’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

André van Duin is klip en klaar: „Dat dít me nog mag overkomen. Met Fernando hoop ik nog veel mooie jaren te beleven.” Ⓒ Michael Graste

André van Duin, de man die jarenlang zalen liet bulderen en huilen van het lachen, verborg de afgelopen twee jaar zijn eigen tranen niet. Tranen om het verlies van zijn grote liefde Martin Elferink en de spannende tijd die bij beleefde toen ook bij hemzelf kanker was ontdekt. Zondag werd de komiek 75. Het leven en het geluk lachen hem voorzichtig weer toe, nu er een nieuwe man in zijn leven blijkt te zijn die hij maandag via Privé voorstelt, Fernando: „Ik ben er gewoon nerveus van…”