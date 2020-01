Racoon maakt eerste Nederlandstalige plaat

Aanleiding is min of meer het succes van Oceaan, de tot nu toe enige Nederlandstalige track van Racoon. Het nummer werd in 2012 een grote hit. Racoon was in 2018 huisband in DWDD, waar ze opnieuw in eigen taal korte liedjes zongen. Enkele van die liedjes vormen nu de basis voor het nieuwe album.

„Door Oceaan heel veel live te spelen, en later als huisband bij De wereld draait door te mogen optreden, heb ik me het zingen in mijn moederstaal eigen gemaakt”, aldus Bart. „Ik hou niet van ingewikkelde teksten. Daar wil ik voor waken. Ook dat heb ik geleerd van Oceaan: het hoeft helemaal niet hoogdravend. Ik heb mijn eigen manier gevonden om Nederlandstalig te schrijven. Gewoon lekker mezelf zijn. Ondertussen kwamen steeds meer riedels, dingetjes in mijn hoofd boven, die Nederlandstalig waren.”

Racoon kondigde woensdag ook direct een korte clubtoer aan. In april treden de Zeeuwen op in Eindhoven, Utrecht en Groningen.