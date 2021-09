Premium Het beste van De Telegraaf

Big Red Machine: wij noemen dit een supergroep

— Titel: How long do you think it’s gonna last? — Artiest: Big Red Machine

Door Bart Wijlaars

Er bestaat geen wiskundige regel voor wat we een supergroep mogen noemen. Maar als je Aaron Dessner van The National en Justin Vernon van Bon Iver bij elkaar zet (en onder andere Taylor Swift en Ben Howard nog een mopje komen zingen) komt er allicht muziek uit. Wat heet! Als Big Red Machine levert het duo met How long do you think it’s gonna last? een dijk van een herfstige onder je huid kruiper af. Waar dat in zit, is een optelsom. Het zit in die vaak naar neoklassiek neigende piano, in de elektroakoestische verdere aankleding, in al die extra laagjes door de vele geblazen en gestreken tierelantijnen. Dat er zoveel verschillende vocalisten bijdragen leveren zorgt daarbij voor nog een extra rijkdom, die zelfs in de doorgaans ongehinderd creatieve folkrock uniek is. Of het mag of niet, wij vinden dit een supergroep.