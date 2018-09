Schrik bij Art Rooijakkers na ongeluk in Ivoorkust

„Gelukkig bleken de drie inzittenden (de bioloog, zijn vriendin en assistent) na bezoek aan een kliniek redelijk ongedeerd. De auto is wel total loss”, vertelt Art op Instagram. Of de opnames vertraging op hebben gelopen, vertelt de presentator niet.

De auto was de enige auto van de stichting waarmee ze optrokken. „Dus mocht er nog iemand een 4x4 over hebben of iets anders kunnen of willen doen, laat vooral weten”, aldus Art.

De presentator is voordat hij overstapt naar RTL nog bezig met het tweede seizoen van Helden in de Wildernis. Daarvoor bezoekt hij weer natuurbeschermers over de hele wereld.