Corona-clash: Nikkie Plessen haalt hard uit naar Boulevard-collega Jekel

„In hoeverre weet Diederik nou wat de waarheid is hierin?” vraagt de fashiondeskundige zich geagiteerd af. „Diederik kan niet zeggen wie er ziek gaat worden of niet. We moeten dit met zijn allen doen. Maar we krijgen nu wel dingen opgelegd in een democratisch land dat niet meer zo aanvoelt. Er komt een tweedeling: je bent voor of tegen.”

Jekel diende Plessen meteen van repliek. „Het is heel simpel wiskundig. Je kan kijken hoeveel mensen er ziek gaan worden. Als die tegelijkertijd in het ziekenhuis komen, zijn er niet genoeg bedden. De delta-variant is zo besmettelijk dat die twee miljoen niet gevaccineerden op een bepaald punt corona gaan krijgen.”

Testbewijs

De wetenschapsjournalist beklemtoont dat mensen die niet gevaccineerd zijn ook naar een theater of horecagelegenheid kunnen nadat zij een coronatest hebben gedaan. „Je geeft daarmee aan dat je geen gevaar voor anderen bent”, aldus Jekel. „Dat doen we al op heel veel gebieden. Je haalt bijvoorbeeld ook je rijbewijs om aan te geven dat je geen gevaar op de weg bent.”

Plessen, die eigenaresse is van een aantal kledingwinkels, stak in het verleden al vaker de draak met de coronamaatregels.