Ursul de Geer verzweeg zijn naderende dood

Hij was acteur, regisseur en in de jaren negentig zelfs een tijd talkshowhost in een eigen programma dat zijn eigen, bijzondere naam droeg. Helemaal in zijn element was hij in een wereld die hem door zijn geboorte als ’jonker’ juist helemaal vreemd was: die van de overvolle stranden aan de Costa’s. In ’t Is hier fantasties bleef URSUL zichzelf en zijn publiek verbazen. Dat we de laatste tijd zo weinig van hem hoorden, had een trieste reden maar was zijn eigen keuze…