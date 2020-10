’Murder ballad’: Bezeten liefde ontspoort volledig

Ondertussen is het publiek getuige van de gepassioneerde liefde tussen Sara (Vajèn van den Bosch) en Tom (Jonathan Demoor). Al voel je meteen dat deze relatie geen lang leven beschoren is: na vele ruzies en illusies verlaat hij haar. En valt zij in de armen van de trouwe maar minder avontuurlijke Michael (Buddy Vedder). Al gauw is er een kindje onderweg.

Zuiver en meerstemmig zingen de vier acteurs zich vlot door het verhaal. Murder Ballad is als ‘doorgecomponeerde rockmusical’ één lange ballade over een jonge vrouw en de twee mannen in haar leven. De aanstekelijke sounds, dankzij de muzikale leiding en arrangementen van Marnix Wetzer, houden de vaart in deze stoere voorstelling die zich afspeelt in een sober decor.

Spannend is de rol van Carreon die -geheel in het zwart gekleed- met haar mooie, krachtige stem ook het geweten is, de vertegenwoordiger is van het kwaad. Zij hitst de situatie lekker op en kijkt uit naar een fatale afloop. Vajèn van den Bosch weet de innerlijke strijd van de overspelige echtgenote Sara goed over te brengen. We zien haar steeds wanhopiger worden.

Voor wie zal ze kiezen? Hulde aan de sterke cast die, veelal op anderhalve meter afstand, de nodige intimiteit weet te creëren. Dat maakt Murder Ballad tot een verleidelijke voorstelling, al is het onvermijdelijk dat er ten minste één slachtoffer valt.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)