Hollywoodster Michael Keaton (70) keert terug als Batman

Over het plot van de film is nog weinig bekend, behalve dat de het draait om het karakter Barbara Gordon en haar alter ego Batgirl. Zij wordt gespeeld door Leslie Grace, die eerder dit jaar te zien was in de musicalfilm In The Heights. Ook bekend is dat Brendan Fraser de rol van slechterik Firefly op zich neemt.

De zeventigjarige Keaton speelde Bruce Wayne (Batman) voor het eerst in de gelijknamige film uit 1989. De laatste keer dat hij die rol op zich nam was in 1992, in Batman Returns. Eerder dit jaar werd al bekend dat Keaton na dertig jaar weer als Batman zou terugkeren voor de film The Flash, die eind volgend jaar verschijnt.