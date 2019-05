’Charlotte Casiraghi in verwachting’

Als de geruchten waar zijn, dan zou Charlotte’s zoontje uit een eerdere relatie, Raphaël (4), een broertje of zusje krijgen. De kleindochter van prinses Gracia is niet de enige Casiraghi die op dit moment in verwachting zou zijn; schoonzussen Tatiana en Beatrice zijn naar verluidt ook zwanger. Tatiana zit al aan het einde van haar zwangerschap, terwijl Beatrice en Pierre van de zomer hun baby zullen verwelkomen.

Eerder werd er al geschreven dat Charlotte zich heeft verloofd met Dimitri. Volgens diverse media bevestigde zij zelf het bericht door samen met hem bij het Bal de la Rose in Monte Carlo te verschijnen met een diamanten ring om haar vinger.