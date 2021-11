Negenjarige bezoeker Astroworld in coma, ouders klagen Travis Scott aan

In de aanklacht, in handen van de New York Post, vertelt de familie dat Ezra hersenbeschadiging heeft opgelopen en er ook problemen zijn met zijn longen, lever en nieren. De jongen was op het festival met zijn vader Treston, die eerder op de site van een online fundraiser voor het gezin omschreef wat er met hen is gebeurd die avond. „Ik had mijn zoon op mijn schouders zitten, we wachtten op het optreden van Drake. Opeens kwam ik in de verdringing. Ik kon niet meer ademen en raakte buiten westen. Toen ik weer bijkwam, was ik mijn zoon kwijt.”

In de nieuwe rechtbankpapieren stelt de familie dat Ezra op dat moment al ’bijna doodgetrapt was door andere concertbezoekers’. Ze beschuldigen organisatoren Live Nation en ScoreMore, evenementlocatie NRG Park, Travis Scott en zijn platenlabel Cactus Jack ervan hun plicht om te zorgen voor de veiligheid van de bezoekers ’gigantisch verzaakt’ te hebben.