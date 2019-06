Elizabeth begint Schotse week met schoolbezoek

Op de Twitter-account van de Britse koninklijke familie werd uitgebreid verslag gedaan van haar bezoek aan de Greenfaulds High School. Zo is te zien hoe de koningin welkom werd geheten in het Schots-Gaelisch. Leerlingen van de middelbare school kunnen daar namelijk vakken volgen in de Keltische taal.

Elizabeth verraste vervolgens een lerares, die na vrijdag met pensioen gaat, met een speciale oorkonde om haar te bedanken voor haar 32 dienst bij de school. Van de schooldirecteur en lokale historici kreeg ze hierna een rondleiding langs een tentoonstelling over de Greenfaulds High School, die al sinds 1971 bestaat.

Bloemen

Na afloop kon de koningin genieten van een optreden van een groep doedelzakspelers. Ook kreeg ze een klein bosje bloemen van een van de scholieren.

Charles was vrijdag ook in Schotland. Hij bezocht de moestuin in Castlebank Park in Lanark. Zaterdag zijn moeder en zoon samen bij de viering van de twintigste verjaardag van het Schotse parlement. Dinsdag reikt de koningin onderscheidingen uit en woensdag houdt ze haar traditionele ’Garden Party’ in de tuin van het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh.