Tweede eerbetoon aan Foo Fighters-drummer in Los Angeles

Tijdens de show treden de overgebleven leden van de Foo Fighters op, maar ook veel muzikale vrienden en idolen van de drummer. Met de show willen de artiesten geld ophalen voor goede doelen die Hawkins' familie heeft uitgekozen. In Londen stonden op 3 september onder meer Queen, AC/DC, Queens of the Stone Age en Led Zeppelin op het podium. Paul McCartney trad als verrassing op.

Taylor Hawkins overleed in maart op 50-jarige leeftijd. Hij werd levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer in Colombia. De drummer zat sinds 1997, enkele jaren na de oprichting, bij Foo Fighters.