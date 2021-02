Maxime Meiland vindt ingrijpen inspectie bij dochter Claire ’heel erg jammer’

„Ik vind het heel erg jammer dat Claire niet meer zo vaak in beeld mag”, vertelt Maxime aan Shownieuws. „En het is vooral heel erg lastig, want wij draaien gewoon echt reality. Ze is gewoon bij ons thuis.”

Een situatie die volgens haar allerminst praktisch is. „We moeten dus elke keer zeggen dat Claire uit beeld moet of we moeten haar afleiden. Dat vind ik wel erg vervelend. Een hoop gedoe.”

Montana, de zus van Maxime, denkt dat de fans van Chateau Meiland het ook jammer zullen vinden dat Claire minder in de serie te zien zal zijn. Daar is Maxime het mee eens. „Maar dit zijn nou eenmaal de regels hè”, verzucht ze.

Op dit moment is Talpa ’in goed overleg’ met het ministerie over het in beeld brengen van Claire. „We gaan ervan uit dat we hier met elkaar goede afspraken over kunnen maken zodat Claire als gezinslid te zien blijft in het programma”, liet een woordvoerder dinsdag aan het ANP weten.