Dolly Parton krijgt toch plekje in Hall of Fame

In maart werd bekend dat de zangeres een van de kanshebbers was op een plekje in de eregalerij. Parton bedankte voor de eer omdat ze niet vond dat ze daar nu al recht op had. De Rock & Roll Hall of Fame Foundation vond dat gebaar „attent”, maar liet haar toch op de lijst met genomineerden staan. De zangeres zei later dan maar het „op gracieuze wijze” te accepteren als ze zou worden opgenomen.

Naast Parton worden ook Eminem, Lionel Richie, Duran Duran, Pat Benatar, Judas Priest, Carly Simon, Eurythmics, Jimmy Jam en Terry Lewis opgenomen in de Hall of Fame. De 37e ceremonie, waarbij de artiesten en muzikanten worden geëerd, vindt op 5 november plaats in Los Angeles.

Om een plek te krijgen in het museum voor popgeschiedenis moet het debuutalbum van de artiest minimaal 25 jaar geleden uitgebracht zijn. Een groep van meer dan duizend muzikanten, experts en critici bepaalt met een stemming welke vijf tot zeven artiesten of bands in de Hall of Fame worden opgenomen.