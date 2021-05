Huub Stapel en Ruben van der Meer samen in nieuwe film

Eerder werd al gemeld dat acteur Tim Haars, vooral bekend van zijn rollen in ’New Kids’ en ’Bureau Raampoort’, de hoofdrol vertolkt. A Pink Moon Comes vertelt over een dakloze man op zoek naar hoop. Het is de eerste keer dat Yannick de Waal, die als acteur al talloze rollen in binnen- en buitenland speelde, een film regisseert.

De Waal bedacht het project tijdens zijn studie in New York. „Elke ochtend liep ik langs dezelfde man in het metrostation”, vertelt hij. „Vlak voor de uitgang was een klein donker nisje waar de man zat. Om hem heen lagen zijn kunstwerken en hij zat voorovergebogen met zijn ogen op de grond gericht. Iedereen liep langs en wist dat hij daar zat, maar niemand besteedde aandacht aan hem. Ook ik niet. Ik zag hem wel, maar niet écht.” Later kon de acteur de man niet vinden. Dit inspireerde hem tot de film.

De regisseur heeft het project grotendeels gefinancierd middels crowdfunding. De opnames zijn onlangs afgerond. Het is nog niet bekend wanneer A Pink Moon Comes te zien zal zijn.