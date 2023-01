Premium Het beste van De Telegraaf

Bios hoopt op knaljaar Films om in 2023 naar uit te kijken

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Christopher Nolans ’Oppenheimer’ belooft een knaller te worden. Ⓒ PR

Precies een jaar geleden zaten de bioscopen nog in een lockdown, nu zijn de zalen goedgevuld en rinkelen de kassa’s, vooral voor Avatar: The way of water. Welke films gaan er nog meer voor zorgen dat 2023 een gehoopt knaljaar wordt? We blikken vooruit.